Milano 15:09
43.773 +0,71%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 15:09
9.665 +0,09%
Francoforte 15:09
24.247 +0,49%

Francoforte: positiva la giornata per Fraport

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: positiva la giornata per Fraport
Scambia in profit il gestore dell'aeroporto di Francoforte, che lievita del 2,64%.
Condividi
```