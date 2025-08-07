Milano 10:33
41.249 +0,58%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:33
9.143 -0,24%
Francoforte 10:33
24.167 +1,01%

Francoforte: si concentrano le vendite su United Internet

Migliori e peggiori
Francoforte: si concentrano le vendite su United Internet
(Teleborsa) - Si muove verso il basso United Internet, con una flessione del 2,86%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di United Internet, che fa peggio del mercato di riferimento.


Le implicazioni tecniche di breve periodo di United Internet suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 25,07 Euro e supporto visto a quota 23,85. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 26,29.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```