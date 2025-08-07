Francoforte: si concentrano le vendite su United Internet

United Internet

(Teleborsa) - Si muove verso il basso, con una flessione del 2,86%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Le implicazioni tecniche di breve periodo disuggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 25,07 Euro e supporto visto a quota 23,85. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 26,29.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)