Francoforte: si concentrano le vendite su United Internet

(Teleborsa) - Si muove verso il basso United Internet
, con una flessione del 2,86%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di United Internet
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni tecniche di breve periodo di United Internet
suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 25,07 Euro e supporto visto a quota 23,85. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 26,29.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)