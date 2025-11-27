Consob oscura 10 nuovi siti con servizi finanziari abusivi per cripto-attività

(Teleborsa) -ha ordinato l'web tramite cui vengono. L'Autorità si è avvalsa dei poteri introdotti dalla disciplina MiCAR.Di seguito iper i quali la Consob ha disposto l'oscuramento: "YTT975" (sito internet https://ytt975.it); "YQZ585" (sito internet https://yqz585.it); "EWQ778" (sito internet https://ewq778.it); "AWE818" (sito internet https://awe818.it); "GRT325" (sito internet https://grt325.it); "TUT551" (sito internet https://tut551.it); "SFS854" (sito internet https://sfs854.it); "12DEF" (sito internet https://12def.it); "YTH937" (sito internet https://yth937.it); "C7VIZ" (sito internet https://c7viz.it).Sale, così, aildalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.