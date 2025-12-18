Francoforte: balza in avanti United Internet

(Teleborsa) - Balza in avanti United Internet
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,99%.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di United Internet
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di United Internet
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 26,55 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,61. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 27,49.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)