Milano 13:53
44.245 +0,33%
Nasdaq 17-dic
24.648 0,00%
Dow Jones 17-dic
47.886 -0,47%
Londra 13:53
9.773 -0,01%
Francoforte 13:53
24.015 +0,23%

Francoforte: balza in avanti United Internet

Migliori e peggiori
Francoforte: balza in avanti United Internet
(Teleborsa) - Balza in avanti United Internet, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,99%.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di United Internet rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di United Internet è in rafforzamento con area di resistenza vista a 26,55 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,61. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 27,49.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```