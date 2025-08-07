GOLD del 6/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto
Giornata fiacca per il metallo giallo, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,41%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'oro. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 3.380,5, con il supporto più immediato individuato in area 3.360,1. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 3.351,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)