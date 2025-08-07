Milano 10:34
41.257 +0,60%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:34
9.143 -0,23%
Francoforte 10:34
24.171 +1,03%

GOLD del 6/08/2025

Finanza
GOLD del 6/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto

Giornata fiacca per il metallo giallo, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,41%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'oro. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 3.380,5, con il supporto più immediato individuato in area 3.360,1. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 3.351,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
