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GOLD del 15/03/2026

Finanza
GOLD del 15/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 marzo

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del metallo giallo, che in chiusura evidenzia un +0,04%.

Il quadro tecnico dell'oro segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 4.964,8, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 5.133,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 4.907,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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