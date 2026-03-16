GOLD del 15/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 marzo
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del metallo giallo, che in chiusura evidenzia un +0,04%.
Il quadro tecnico dell'oro segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 4.964,8, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 5.133,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 4.907,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)