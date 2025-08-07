Londra: brillante l'andamento di Flutter Entertainment

azienda attiva nel settore delle scommesse sportive

FTSE 100

Flutter Entertainment

Flutter Entertainment

(Teleborsa) - Avanza l', che guadagna bene, con una variazione del 2,94%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 236,3 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 232,4. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 240,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)