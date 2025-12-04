Milano 10:54
43.383 0,00%
Nasdaq 3-dic
25.607 0,00%
Dow Jones 3-dic
47.883 +0,86%
Londra 10:54
9.696 +0,04%
Francoforte 10:54
23.866 +0,73%

Londra: andamento sostenuto per Spirax-Sarco Engineering

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento sostenuto per Spirax-Sarco Engineering
Apprezzabile rialzo per la società di ingegneria industriale inglese, in guadagno del 2,16% sui valori precedenti.
Condividi
```