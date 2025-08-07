Milano 17:35
41.393 +0,93%
Nasdaq 19:33
23.285 -0,13%
Dow Jones 19:33
43.800 -0,89%
Londra 17:35
9.101 -0,69%
Francoforte 17:35
24.193 +1,12%

Natural Gas (Amsterdam) a 33,01 euro per Megawatt-Ora alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 33,01 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 33,01 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
```