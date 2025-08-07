Milano 17:35
41.393 +0,93%
Nasdaq 19:33
23.285 -0,13%
Dow Jones 19:33
43.800 -0,89%
Londra 17:35
9.101 -0,69%
Francoforte 17:35
24.193 +1,12%

New York: brusca correzione per Atlassian

Ribasso per la società di software australiana, che passa di mano in perdita del 5,96%.
