New York: brusca correzione per Micron Technology

(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore di microchip, che soffre con un calo del 4,10%.

Se si analizza l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Micron Technology rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 235,6 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 225,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 245,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
