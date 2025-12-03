New York: brusca correzione per Micron Technology

produttore di microchip

Nasdaq 100

Micron Technology

(Teleborsa) - Scende sul mercato il, che soffre con un calo del 4,10%.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 235,6 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 225,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 245,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)