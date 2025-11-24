Milano 17:35
Piazza Affari: brusca correzione per il FTSE Italia All-Share Financials

Giornata da dimenticare per il FTSE Italia All-Share Financials, che retrocede a 36.062,2 punti, ritracciando del 2,02%.
