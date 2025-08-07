Milano 17:29
41.399 +0,95%
Nasdaq 17:32
23.411 +0,41%
Dow Jones 17:32
43.892 -0,68%
Londra 17:30
9.099 -0,72%
Francoforte 17:30
24.191 +1,11%

New York: si concentrano le vendite su Intel

(Teleborsa) - Pressione sul principale produttore di chip, che tratta con una perdita del 2,20%.

Lo scenario su base settimanale di Intel rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dal colosso dei semiconduttori restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 19,77 USD. La resistenza più immediata è stimata a 20,3. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 20,83, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
