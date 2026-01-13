Milano 17:35
45.525 -0,45%
Nasdaq 18:34
25.800 +0,05%
Dow Jones 18:34
49.293 -0,60%
Londra 17:35
10.137 -0,03%
Francoforte 17:35
25.421 +0,06%

New York: allunga il passo Intel

Migliori e peggiori, In breve
New York: allunga il passo Intel
Rialzo per il principale produttore di chip, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,79%.
Condividi
```