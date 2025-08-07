Piazza Affari: balza in avanti Danieli

(Teleborsa) - Seduta positiva per la multinazionale friulana
, che avanza bene del 2,38%.
Il movimento di Danieli
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
L'esame di breve periodo del produttore di impianti siderurgici
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 39,05 Euro e primo supporto individuato a 38,15. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 39,95.
