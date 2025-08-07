Piazza Affari: balza in avanti Danieli

multinazionale friulana

Danieli

FTSE Italia Mid Cap

produttore di impianti siderurgici

(Teleborsa) - Seduta positiva per la, che avanza bene del 2,38%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.L'esame di breve periodo delclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 39,05 Euro e primo supporto individuato a 38,15. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 39,95.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)