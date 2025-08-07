Milano 13:07
41.260 +0,61%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 13:07
9.093 -0,77%
Francoforte 13:07
24.318 +1,65%

Piazza Affari: balza in avanti Danieli

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per la multinazionale friulana, che avanza bene del 2,38%.

Il movimento di Danieli, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


L'esame di breve periodo del produttore di impianti siderurgici classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 39,05 Euro e primo supporto individuato a 38,15. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 39,95.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
