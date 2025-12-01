Piazza Affari: calo per Danieli

(Teleborsa) - Retrocede la multinazionale friulana
, con un ribasso del 2,49%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Le implicazioni di breve periodo di Danieli
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 47,67 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 46,67. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 48,67.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)