Milano 14:16
44.234 +0,27%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:16
9.703 -0,49%
Francoforte 14:16
24.143 -0,36%

Piazza Affari: balza in avanti Banca MPS

In breve
Balza in avanti l'istituto di Rocca Salimbeni, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,85%.
