Piazza Affari: risultato positivo per Nexi

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali
, in guadagno del 2,10% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nexi
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Nexi
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Nexi
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5,472 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 5,38. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 5,564.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)