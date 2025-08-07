Milano 13:08
41.258 +0,60%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 13:08
9.094 -0,77%
Francoforte 13:08
24.326 +1,68%

Piazza Affari: risultato positivo per Nexi

Migliori e peggiori
Piazza Affari: risultato positivo per Nexi
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali, in guadagno del 2,10% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nexi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Nexi rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Nexi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5,472 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 5,38. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 5,564.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```