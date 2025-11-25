Milano 11:59
Nexi corre su voci di un aumento della partecipazione di CDP

(Teleborsa) - Seduta positiva per Nexi, tra i pochi titoli che registrano guadagni a Piazza Affari. L'azienda italiana specializzata in soluzioni per il pagamento digitale registra infatti un rialzo superiore al 2,2%, la seconda miglior performance sul listino milanese, dopo le indiscrezioni del Corriere della Sera secondo cui Cdp è interessata ad aumentare la propria partecipazione rilevando quote appartenenti ad alcuni fondi azionisti. Al momento, Cassa depositi e prestiti detiene una quota del 19,14%.

Secondo la testata Cdp potrebbe rilevare il 3.2% in possesso di Mercury, che ha già ridotto la propria quota in Nexi negli ultimi anni. Oltre a Cdp la compagine azionaria di Nexi comprende i fondi H&F con il 22.23%, Mercury con un 3.16%, Eagle e AB Europe (entrambi controllate da Mercury) con rispettivamente un 6.78% e 2.24%.

"L’eventuale aumento ella partecipazione di Cdp in Nexi ridurrebbe in parte il rischio di overhang - ha commentato Equita -. Ricordiamo, inoltre, che a marzo è atteso il CMD di Nexi, dove si attende una maggiore chiarezza sulla strategia di Nexi, sia in termini di crescite organiche, remunerazione degli azionisti, oltre che operazioni straordinarie e dismissioni (recentemente Cdp si era mostrata contraria alla cessione al fondo Tpg di asset della divisone Digital Banking Solutions di Nexi)".
