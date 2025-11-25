Nexi corre su voci di un aumento della partecipazione di CDP

Nexi

(Teleborsa) - Seduta positiva per, tra i pochi titoli che registrano guadagni a. L'azienda italiana specializzata in soluzioni per il pagamento digitale registra infatti un rialzo superiore al 2,2%, la seconda miglior performance sul listino milanese, dopo ledel Corriere della Sera secondo cuiè interessata ad aumentare la propria partecipazione rilevando quote appartenenti ad alcuni fondi azionisti. Al momento, Cassa depositi e prestiti detiene una quota del 19,14%.Secondo la testata Cdp potrebbe rilevare ilin possesso di, che ha già ridotto la propria quota in Nexi negli ultimi anni. Oltre a Cdp la compagine azionaria di Nexi comprende i fondicon il 22.23%,con un 3.16%,(entrambi controllate da Mercury) con rispettivamente un 6.78% e 2.24%."L’eventuale aumento ella partecipazione di Cdp in Nexi ridurrebbe in parte il rischio di overhang - ha commentato-. Ricordiamo, inoltre, che a marzo è atteso il CMD di Nexi, dove si attende una maggiore chiarezza sulla strategia di Nexi, sia in termini di crescite organiche, remunerazione degli azionisti, oltre che operazioni straordinarie e dismissioni (recentemente Cdp si era mostrata contraria alla cessione al fondo Tpg di asset della divisone Digital Banking Solutions di Nexi)".