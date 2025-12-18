Milano 17:35
Nexi, il CdA decide di non procedere con l'offerta ricevuta da TPG

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Nexi, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, ha esaminato l'offerta, soggetta a condizioni, pervenuta da TPG, colosso statunitense del private equity, per l'acquisto di assets facenti parte della business unit Digital Banking Solutions. A seguito delle analisi svolte e dopo attenta valutazione, il consiglio "ha deliberato di non procedere con l'operazione proposta", si legge in una nota.

A inizio novembre, Nexi aveva confermato di aver ricevuto da TPG un'offerta, dopo che Bloomberg aveva scritto che il fondo statunitense aveva presentato un'offerta da circa 1 miliardo di euro per l'acquisizione della divisione Digital Banking Solutions.
