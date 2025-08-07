Vola a New York Enphase Energy

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società di tecnologia energetica americana
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,64%.
La tendenza ad una settimana di Enphase Energy
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Enphase Energy
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 31,12 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 32,64 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 30,12.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)