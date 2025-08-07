Milano 17:35
Vola a New York Enphase Energy

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società di tecnologia energetica americana, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,64%.

La tendenza ad una settimana di Enphase Energy è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Enphase Energy, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 31,12 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 32,64 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 30,12.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
