Milano 17:35
46.652 -0,10%
Nasdaq 19:47
24.978 +1,09%
Dow Jones 19:47
49.280 +0,98%
Londra 17:35
10.681 -0,04%
Francoforte 17:35
24.986 -0,02%

New York: scatto rialzista per Enphase Energy

Migliori e peggiori
New York: scatto rialzista per Enphase Energy
(Teleborsa) - Grande giornata per la società di tecnologia energetica americana, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,38%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Enphase Energy evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Enphase Energy rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di Enphase Energy classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 51 USD e primo supporto individuato a 47,86. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 54,14.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```