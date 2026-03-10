Milano 17:35
45.202 +2,67%
Nasdaq 20:18
25.030 +0,25%
Dow Jones 20:18
47.878 +0,29%
Londra 17:35
10.412 +1,59%
Francoforte 17:35
23.969 +2,39%

A New York corre Enphase Energy
Grande giornata per la società di tecnologia energetica americana, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,84%.
