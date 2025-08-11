Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:03
23.589 -0,10%
Dow Jones 20:03
44.012 -0,37%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Francoforte: risultato positivo per Muench Rueckvers

Rialzo marcato per il riassicuratore tedesco, che tratta in utile dell'1,88% sui valori precedenti.
