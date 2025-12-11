Francoforte: nuovo spunto rialzista per Muench Rueckvers

(Teleborsa) - Seduta positiva per il riassicuratore tedesco
, che avanza bene del 2,05%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Muench Rueckvers
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,81%, rispetto a +1,63% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Le implicazioni di breve periodo della compagnia attiva nel settore delle assicurazioni
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 560,9 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 552,5. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 569,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)