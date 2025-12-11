Milano 10:17
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Muench Rueckvers
(Teleborsa) - Seduta positiva per il riassicuratore tedesco, che avanza bene del 2,05%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Muench Rueckvers mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,81%, rispetto a +1,63% dell'indice della Borsa di Francoforte).


Le implicazioni di breve periodo della compagnia attiva nel settore delle assicurazioni sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 560,9 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 552,5. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 569,3.

