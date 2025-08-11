New York: andamento negativo per Mondelez International

maggior produttore mondiale di cioccolato

Mondelez International

Nasdaq 100

Mondelez International

(Teleborsa) - Sottotono il, che passa di mano con un calo dell'1,80%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 59,95 USD. Prima resistenza a 61,78. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 59,19.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)