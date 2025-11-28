Milano 17:35
43.357 +0,32%
Nasdaq 18:47
25.349 +0,44%
Dow Jones 18:47
47.665 +0,50%
Londra 17:35
9.721 +0,27%
Francoforte 17:35
23.837 +0,29%

New York: andamento negativo per Nvidia

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento negativo per Nvidia
Retrocede il chipmaker, con un ribasso dell'1,81%.
Condividi
```