New York: calo per Align Technology

(Teleborsa) - Sottotono l'azienda di dispositivi medici
, che passa di mano con un calo del 3,36%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Align Technology
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo di Align Technology
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 140 USD. Supporto a 132,4. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 147,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)