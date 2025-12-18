New York: acquisti a mani basse su Seagate Technology

(Teleborsa) - Protagonista l'azienda americana attiva nel settore storage
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,66%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Seagate Technology
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il leader nella produzione di driver per hard-disk
rispetto all'indice.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Seagate Technology
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Seagate Technology
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 300,9 USD. Primo supporto a 289,7. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 283,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)