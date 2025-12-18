Milano 16:25
44.315 +0,49%
Nasdaq 16:25
25.041 +1,60%
Dow Jones 16:25
48.196 +0,65%
Londra 16:25
9.808 +0,34%
Francoforte 16:25
24.110 +0,62%

New York: acquisti a mani basse su Seagate Technology

Migliori e peggiori
New York: acquisti a mani basse su Seagate Technology
(Teleborsa) - Protagonista l'azienda americana attiva nel settore storage, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,66%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Seagate Technology evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il leader nella produzione di driver per hard-disk rispetto all'indice.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Seagate Technology. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Seagate Technology evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 300,9 USD. Primo supporto a 289,7. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 283,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```