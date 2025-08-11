New York: Intel sale verso 21,09 USD

principale produttore di chip

Intel

Nasdaq 100

colosso dei semiconduttori

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il, che mostra una salita bruciante del 4,14% sui valori precedenti.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo studio delpresenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 20,45 Dollari USA. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 21,09. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 20,12.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)