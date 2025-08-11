New York: Intel sale verso 21,09 USD

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il principale produttore di chip
, che mostra una salita bruciante del 4,14% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Intel
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo studio del colosso dei semiconduttori
presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 20,45 Dollari USA. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 21,09. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 20,12.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)