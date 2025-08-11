Milano 17:35
New York: movimento negativo per Builders FirstSource

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di prodotti per l'edilizia, con una flessione del 2,97%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Builders FirstSource, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Builders FirstSource è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 132,8 USD, mentre il primo supporto è stimato a 125,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 140,5.

