New York: movimento negativo per Builders FirstSource

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di prodotti per l'edilizia
, con una flessione del 2,97%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Builders FirstSource
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Builders FirstSource
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 132,8 USD, mentre il primo supporto è stimato a 125,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 140,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)