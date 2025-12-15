Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:14
25.123 -0,29%
Dow Jones 20:14
48.359 -0,21%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

New York: giornata depressa per Builders FirstSource

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di prodotti per l'edilizia, che tratta con una perdita del 3,69%.

Lo scenario su base settimanale di Builders FirstSource rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 110,9 USD a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 101,2 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di Builders FirstSource è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 110,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
