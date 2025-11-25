New York: seduta euforica per Builders FirstSource

(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore di prodotti per l'edilizia
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,69%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Builders FirstSource
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,88%, rispetto a +0,89% dell'indice del basket statunitense
).
Lo status tecnico di medio periodo di Builders FirstSource
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 109,4 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 115,5, mentre il primo supporto è stimato a 103,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)