Milano 17:35
42.699 +0,95%
Nasdaq 21:04
24.969 +0,38%
Dow Jones 21:04
47.089 +1,38%
Londra 17:35
9.610 +0,78%
Francoforte 17:35
23.465 +0,97%

New York: seduta euforica per Builders FirstSource

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore di prodotti per l'edilizia, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,69%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Builders FirstSource mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,88%, rispetto a +0,89% dell'indice del basket statunitense).


Lo status tecnico di medio periodo di Builders FirstSource ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 109,4 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 115,5, mentre il primo supporto è stimato a 103,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
