Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:12
23.584 -0,11%
Dow Jones 20:12
43.982 -0,44%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

New York: risultato positivo per Advanced Micro Devices

Seduta vivace oggi per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,70%.
