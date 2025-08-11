Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:13
23.586 -0,11%
Dow Jones 20:13
43.990 -0,42%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

New York: si concentrano le vendite su Dow

Migliori e peggiori
New York: si concentrano le vendite su Dow
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda che produce plastiche elaborate e di base, che presenta una flessione del 3,16%.

L'andamento di Dow nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 20,1 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 21,3. Il peggioramento di Dow è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 19,65.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```