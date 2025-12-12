Milano
15:59
43.878
+0,40%
Nasdaq
15:59
25.541
-0,57%
Dow Jones
15:59
48.827
+0,25%
Londra
15:59
9.696
-0,07%
Francoforte
15:59
24.367
+0,30%
Venerdì 12 Dicembre 2025, ore 16.15
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,02%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,02%
L'indice dei colossi USA esordisce a 48.714,75 punti
In breve
,
Finanza
12 dicembre 2025 - 15.33
Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, che passa di mano con un progresso dello 0,02%, a quota 48.714,75 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,18%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,12%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,05%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,27%
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
+0,25%
Altre notizie
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,01%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,03%
Borsa: Modesto recupero per il Dow Jones, in aumento dello 0,44%
Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,07%
Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,18%
Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,23%
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto