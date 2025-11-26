Milano 16:51
43.099 +0,94%
Nasdaq 16:51
25.168 +0,60%
Dow Jones 16:51
47.348 +0,50%
Londra 16:51
9.692 +0,85%
Francoforte 16:51
23.671 +0,88%

Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,18%

L'indice dei colossi USA esordisce a 47.196,15 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,18%
Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, che passa di mano con un progresso dello 0,18%, a quota 47.196,15 in apertura.
Condividi
```