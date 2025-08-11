Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:15
23.592 -0,08%
Dow Jones 20:15
43.990 -0,42%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

PALLADIUM del 10/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto

Frazionale rialzo per il metallo prezioso, che mette a segno un modesto profit a +0,62%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il palladio, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1.099,8. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1.175,8 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1.072,2.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
