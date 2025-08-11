Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:16
23.594 -0,07%
Dow Jones 20:16
43.994 -0,41%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Petrolio a 64,24 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 64,24 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 64,24 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
```