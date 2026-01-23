Milano 15:54
44.674 -0,93%
Nasdaq 15:54
25.491 -0,11%
Dow Jones 15:54
49.105 -0,56%
Londra 15:54
10.141 -0,09%
Francoforte 15:54
24.842 -0,06%

Petrolio a 61,12 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 61,12 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 61,12 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
```