Anthropic segue OpenAI: offre suo chatbot AI al governo USA per 1 dollaro

(Teleborsa) - Ladegli Stati Uniti ha annunciato unper fornire Claude for Enterprise e Claude for Government a tutti e tre i rami del governo statunitense - esecutivo civile federale, legislativo e giudiziario - al. La GSA fornisce servizi di approvvigionamento centralizzati e condivisi per il governo federale statunitense. Anthropic è una startup americana di intelligenza artificiale fondata nel 2021 e sostenuta da Amazon.Si tratta di unI: ChatGPT Enterprise è stato messo a disposizione delle agenzie federali statunitensi al prezzo di 1 dollaro per agenzia per il prossimo anno.La partnership annunciata oggi "e posiziona gli Stati Uniti come leader mondiale nell'adozione dell'IA governativa, garantendo che la forza lavoro federale possa attingere al potere trasformativo dell'IA per modernizzare le operazioni, migliorare il processo decisionale e ottenere risultati migliori per i contribuenti", si legge in una nota della GSA, al quale ha strutturato l'accordo per renderlo disponibile ad altre agenzie federali, nonché ai membri del Congresso e alla magistratura, in attesa della loro approvazione."Questo accordo OneGov con Anthropic è la prova che gli: con coraggio, responsabilità e su larga scala - ha dichiarato Michael Rigas, amministratore facente funzione della GSA - Questo accordo mette i modelli di intelligenza artificiale americani più avanzati direttamente nelle mani di coloro che sono al servizio del popolo americano.""La leadership americana nell'intelligenza artificiale richiede che le nostre istituzioni governative abbiano accesso agli strumenti di intelligenza artificiale più efficienti e sicuri disponibili - ha affermato- Offrendo un accesso esteso a Claude in tutti e tre i rami del governo, stiamo aiutando la forza lavoro federale a sfruttare le capacità di intelligenza artificiale all'avanguardia per mantenere il nostro vantaggio competitivo e servire al meglio il popolo americano".