Walt Disney effettuerà un investimento azionario di 1 miliardo di dollari in OpenAI

Walt Disney Company

(Teleborsa) - Thehanno raggiunto un accordo in base al quale Disney diventerà il ??primo importante, la piattaforma video generativa di intelligenza artificiale di OpenAI.Nell'ambito di questo nuovo, Sora potrà generare brevi video social, creati dagli utenti, che potranno essere visualizzati e condivisi dai fan, aanimati, mascherati e creature di Disney, Marvel, Pixar e Star Wars, inclusi costumi, oggetti di scena, veicoli e ambienti iconici. Inoltre,Images sarà in grado di trasformare poche parole dell'utente in immagini completamente generate in pochi secondi, attingendo alla stessa proprietà intellettuale. L'accordo non include l'utilizzo di immagini o voci di talenti.Parallelamente all'accordo di licenza, Disney diventerà un importante, utilizzando le sue API per creare nuovi prodotti, strumenti ed esperienze, incluso Disney+, e implementando ChatGPT per i propri dipendenti.Come parte dell'accordo, Disney effettuerà une riceverà warrant per l'acquisto di ulteriore capitale.In base all'accordo, si legge in una nota, le due aziende si impegnano "per unche protegga la sicurezza degli utenti e i diritti dei creatori. Insieme, le aziende promuoveranno un'IA incentrata sull'uomo, che rispetti le industrie creative e amplifichi le possibilità della narrazione".Grazie alla licenza, i fan potranno guardare selezioni curate di video generati da Sora su Disney+, e OpenAI e Disney collaboreranno per utilizzare i modelli di OpenAI per alimentare nuove esperienze per gli abbonati a Disney+, promuovendo modi innovativi e creativi per entrare in contatto con le storie e i personaggi Disney. Si prevede che Sora e ChatGPT Images inizieranno a generare video ispirati ai fan con i personaggi multimarca Disney concessi in licenza all'inizio del 2026.