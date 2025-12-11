Walt Disney effettuerà un investimento azionario di 1 miliardo di dollari in OpenAI

(Teleborsa) - The Walt Disney Company
e OpenAI
hanno raggiunto un accordo in base al quale Disney diventerà il ??primo importante partner di licenza per i contenuti di Sora
, la piattaforma video generativa di intelligenza artificiale di OpenAI.
Nell'ambito di questo nuovo accordo di licenza triennale
, Sora potrà generare brevi video social, creati dagli utenti, che potranno essere visualizzati e condivisi dai fan, attingendo a un set di oltre 200 personaggi
animati, mascherati e creature di Disney, Marvel, Pixar e Star Wars, inclusi costumi, oggetti di scena, veicoli e ambienti iconici. Inoltre, ChatGPT
Images sarà in grado di trasformare poche parole dell'utente in immagini completamente generate in pochi secondi, attingendo alla stessa proprietà intellettuale. L'accordo non include l'utilizzo di immagini o voci di talenti.
Parallelamente all'accordo di licenza, Disney diventerà un importante cliente di OpenAI
, utilizzando le sue API per creare nuovi prodotti, strumenti ed esperienze, incluso Disney+, e implementando ChatGPT per i propri dipendenti.
Come parte dell'accordo, Disney effettuerà un investimento azionario di 1 miliardo di dollari in OpenAI
e riceverà warrant per l'acquisto di ulteriore capitale.
In base all'accordo, si legge in una nota, le due aziende si impegnano "per un uso responsabile dell'IA
che protegga la sicurezza degli utenti e i diritti dei creatori. Insieme, le aziende promuoveranno un'IA incentrata sull'uomo, che rispetti le industrie creative e amplifichi le possibilità della narrazione".
Grazie alla licenza, i fan potranno guardare selezioni curate di video generati da Sora su Disney+, e OpenAI e Disney collaboreranno per utilizzare i modelli di OpenAI per alimentare nuove esperienze per gli abbonati a Disney+, promuovendo modi innovativi e creativi per entrare in contatto con le storie e i personaggi Disney. Si prevede che Sora e ChatGPT Images inizieranno a generare video ispirati ai fan con i personaggi multimarca Disney concessi in licenza all'inizio del 2026.(Foto: Jose Mizrahi on Unsplash)