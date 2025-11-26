Alphabet corre verso i 4.000 miliardi di market Cap

Alphabet

Meta Platforms

Nvidia

(Teleborsa) -, la casa madre di Google, raggiunge, spingendosi ad un soffio dai, di riflesso alla più viva competizione nel settore dell'intelligenza artificiale. A dare l'imput per l'ennesimo strappo al rialzo delle quotazioni ha contribuito la notizia che meta farà uso deidi Google, in alternativa a quelli di Nvidia, ed al successo che sta ottenendo, l'ultima versione del chatbot dell'azienda di Mountain View.Alphabet ieri ha superato di slancio i 3.900 miliardi di capitalizzazione, attestandosi a, vicinissima ai 4 trilioni già conquistati da altri competitor come Apple e Nvidia. Le azioni Alphabet hanno chiuso gli scambi della vigilia a 323,64 dollari, in rialzo del'1,62% e segnalano nel circuito pre-mercaotot della seduta odierna un, collocandosi sulla buona strada per raggiungere una valutazione di mercato record di 4.000 miliardi di dollari.I nuovi massimi storici raggiunti da Alphabet seguono la notizia chestarebbe valutando, a sostegno dello sviluppo dei suoi progetti di intelligenza artificiale. Notizia che ha provocato u immediato sell-off sulle azioni, che ieri hanno perso il 2,6% a Wall Street. La scelta di Meta di affidarsi ad unconferma che la pressione competitiva nel mercato AI è altissima e che la corsa a piazzarsi in quesot mercaot non è mai definitivamente conclusa.A sostenere Alhabet, concorre poi il successo ottenuto dadopo il recente lancio. Il nuovo chatbot di Big G è stato piuttostodel settore, rispetto ad una serie di parametri che superano alcuni limiti ricorrenti dei chatbot in uso,molto glidi OpenAI, che peraltro domina ancora lo scenario dell'AI. L'arrivo di Gemini 3 e la concorrenza a ChatGPT, nonostante in molti pensassero che Google avesse ormai definitivamente deposto lo scettro di gigante della tecnologia.Google non sta cavalcando la competizione solo con Gemini, ma anche con i suoi, sicuramente datati, ma in grado di affermarsi sul mercato. Oggi, l'azienda di Mountain View, che per anni ha utilizzato i suoi chip per uso interno,ed ha già convinto società del calibro di, che ha formato un accordo con Google di diverse decine di miliardi di dollari.si parla anche di, società madre di Facebook, Istagram & Co., che sembra sia già in trattative con Google per adottare i suoi chip a partire del 2027.