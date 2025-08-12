Milano
14:04
41.745
+0,39%
Nasdaq
11-ago
23.527
0,00%
Dow Jones
11-ago
43.975
0,00%
Londra
14:04
9.132
+0,03%
Francoforte
14:04
23.974
-0,45%
Martedì 12 Agosto 2025, ore 14.20
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 0,8626 sterline alle 11:30
Cambi: euro a 0,8626 sterline alle 11:30
In breve
,
Finanza
12 agosto 2025 - 11.30
Euro a 0,8626 sulla sterlina inglese alle 11:30.
Titoli e Indici
Eur/Gbp
-0,27%
