Milano 10:01
43.382 -0,44%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 10:01
9.650 +0,09%
Francoforte 10:01
24.085 -0,32%

Cambi: euro a 0,8737 sterline alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8737 sterline alle 08:30
Euro a 0,8737 sulla sterlina inglese alle 08:30.
Condividi
```