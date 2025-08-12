GOLD dell'11/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto

Giornata pesante quella dell'11 agosto per il metallo giallo, che ha chiuso in calo a 3.344,8.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 3.326,8. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 3.380,8. Il peggioramento dell'oro è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 3.308,9.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)