Milano 17:35
41.935 +0,85%
Nasdaq 20:56
23.808 +1,20%
Dow Jones 20:56
44.438 +1,05%
Londra 17:35
9.148 +0,20%
Francoforte 17:35
24.025 -0,23%

Natural Gas (Amsterdam) a 32,45 euro per Megawatt-Ora alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 32,45 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 32,45 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
```