New York: giornata depressa per Workday

fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta

Nasdaq 100

Workday

indice dei titoli tecnologici USA

Workday

(Teleborsa) - Composto ribasso per il, in flessione del 2,90% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 205,1 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 212. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 202,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)