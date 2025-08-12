Milano 17:35
41.935 +0,85%
Nasdaq 21:05
23.810 +1,20%
Dow Jones 21:05
44.436 +1,05%
Londra 17:35
9.148 +0,20%
Francoforte 17:35
24.025 -0,23%

New York: giornata depressa per Workday

Migliori e peggiori
New York: giornata depressa per Workday
(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, in flessione del 2,90% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Workday rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Workday segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 205,1 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 212. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 202,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```