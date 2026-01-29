Male Workday sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta
, che perde terreno, mostrando una discesa del 9,21%.
L'andamento di Workday
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario attuale di Workday
mostra un allentamento della trendline al test del supporto 167,1 USD. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 178,1. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 162,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)