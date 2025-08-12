Milano 17:35
41.935 +0,85%
Nasdaq 21:05
23.810 +1,20%
Dow Jones 21:05
44.436 +1,05%
Londra 17:35
9.148 +0,20%
Francoforte 17:35
24.025 -0,23%

New York: in calo Verisk Analytics

Migliori e peggiori, In breve
New York: in calo Verisk Analytics
Sottotono la società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari, che passa di mano con un calo del 2,39%.
Condividi
```