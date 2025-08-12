Milano
17:35
41.935
+0,85%
Nasdaq
21:05
23.810
+1,20%
Dow Jones
21:05
44.436
+1,05%
Londra
17:35
9.148
+0,20%
Francoforte
17:35
24.025
-0,23%
Martedì 12 Agosto 2025, ore 21.22
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: in calo Verisk Analytics
New York: in calo Verisk Analytics
Migliori e peggiori
,
In breve
12 agosto 2025 - 18.00
Sottotono la
società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari
, che passa di mano con un calo del 2,39%.
Condividi
Leggi anche
New York: profondo rosso per Verisk Analytics
Male Verisk Analytics sul mercato azionario di New York
New York: si concentrano le vendite su Verisk Analytics
Wall Street poco mossa dalla decisione della Fed di lasciare i tassi invariati
Titoli e Indici
Verisk Analytics
-2,41%
Altre notizie
New York: in calo Synopsys
Illumina, quotazioni in calo a New York
Wall Street poco mossa mentre scendono le probabilità di un taglio Fed a settembre
New York: performance negativa per Micron Technology
A Wall Street si scatenano gli acquisti con aumento moderato dell'inflazione a luglio
Datadog, quotazioni in calo a New York